Смешанные боевые искусства

Шведский чеченец Чимаев бросил вызов Макгрегору, и Конор согласился на бой

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Конор Макгрегор

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Дэйна Уайт уже прокомментировал возможность поединка.

Ирландец Конор Макгрегор ответил на вызов чеченского бойца UFC Хамзата Чимаева, выступающего за Швецию.

«Мне становится скучно. Дэйна Уайт, пожалуйста, дай мне Нейта Диаса, Хорхе Масвидаля и Конора Макгрегора за один вечер. Я могу побить их всех. Я не дерзкий, я просто уверен. И пойму, если они не захотят драться со мной», – написал 26-летний Чимаев.

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Макгрегор ответил: «Принимаю!»

TMZ обратился за комментарием к боссу UFC Уайту, и тот ответил, что в данный момент не рассматривает возможность боя между Макгрегором и Чимаевым. Тогда его спросили, вероятен ли такой поединок в будущем. «Наверное, нет, но кто знает?» – загадочно ответил Дэйна.

  • 16 июля Чимаев победил Джона Филлипса, 26-го – Риса Макки. Третий бой в UFC, по словам Уайта, состоится 29 августа.
  • В 2011 году боец попросил у Швеции политического убежища и стал представлять страну на международных соревнованиях.
  • В начале июня Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры.

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