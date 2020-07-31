Смешанные боевые искусства

Боец из России Валиев не выступит на UFC Fight Night 173 из-за проблем с визой

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Тимур Валиев

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 18 минут

Выйти в октагон 1 августа не получится.

Дебют российского бойца Тимура Валиева в UFC вынужденно откладывается из-за проблем с визовыми документами.

«Вовремя не пришла петиция», – заявил 30-летний Валиев в комментарии ТАСС и добавил, что в ближайшее время проблема решится и он сможет провести первый бой в промоушне.

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  • 1 августа Валиев должен был выступить на UFC Fight Night 173 против американца Джамала Эммерса.
  • Статистика бойца в смешанных единоборствах – 14 побед и два поражения.

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