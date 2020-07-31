Тимур Валиев
Фото: Getty Images
Выйти в октагон 1 августа не получится.
Дебют российского бойца Тимура Валиева в UFC вынужденно откладывается из-за проблем с визовыми документами.
«Вовремя не пришла петиция», – заявил 30-летний Валиев в комментарии ТАСС и добавил, что в ближайшее время проблема решится и он сможет провести первый бой в промоушне.
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- 1 августа Валиев должен был выступить на UFC Fight Night 173 против американца Джамала Эммерса.
- Статистика бойца в смешанных единоборствах – 14 побед и два поражения.
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