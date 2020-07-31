Петр Ян
Фото: Getty Images
Все зависит от здоровья бойца.
Российский чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян рассказал, при каких обстоятельствах завершит карьеру в смешанных единоборствах.
«Сколько еще буду выступать? Сколько позволят здоровье и ситуация. Надо посмотреть, как все будет продвигаться и развиваться. Хотелось бы до 30 лет оставаться в спорте, а после уже чем-то другим заняться. Спорт отнимает очень много времени, сил, здоровья. Нужно себя поберечь – жизнь долгая», – цитирует 27-летнего Яна Лента.ру.
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- Петр завоевал чемпионский пояс, победив Жозе Алдо.
- Помимо Яна, титулом владеет российский боец Хабиб Нурмагомедов.
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