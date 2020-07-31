Все зависит от здоровья бойца.

Российский чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян рассказал, при каких обстоятельствах завершит карьеру в смешанных единоборствах.

«Сколько еще буду выступать? Сколько позволят здоровье и ситуация. Надо посмотреть, как все будет продвигаться и развиваться. Хотелось бы до 30 лет оставаться в спорте, а после уже чем-то другим заняться. Спорт отнимает очень много времени, сил, здоровья. Нужно себя поберечь – жизнь долгая», – цитирует 27-летнего Яна Лента.ру.

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Петр завоевал чемпионский пояс, победив Жозе Алдо.

Помимо Яна, титулом владеет российский боец Хабиб Нурмагомедов.

Петр Ян дьявольски хорош. Изуродовал Алдо и стал чемпионом UFC, но дальше будет сложнее

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