Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон
Фото: Getty Images
После пятой отмены боя Тони остыл и перестал испытывать к Нурмагомедову ненависть.
Американский боец MMA Тони Фергюсон рассказал об отношении к представителю России Хабибу Нурмагомедову.
«Я не настаиваю на бое с Хабибом. Если такова воля бога... Каждый раз перед боем с ним что-то случалось. Но, если мне предложат, я не буду против. Я действительно хотел бы с ним сразиться. Но вражды уже нет. Уже много копий сломано», – цитирует Фергюсона ESPN.
Смешанные боевые искусства
Хабиб: «В октябре – Гэтжи, в апреле – Сен-Пьер»
29/07/2020 В 12:25
- Бой Хабиб – Тони срывался уже пять раз, в последний – из-за пандемии коронавируса.
- В мае Фергюсон вместо Хабиба подрался с Джастином Гэтжи и проиграл. Теперь Нурмагомедов сразится с Гэтжи.
Шведский чеченец Чимаев бросил вызов Макгрегору, и Конор согласился на бой
Смешанные боевые искусства
Хабиб пообещал закончить дело отца по развитию спорта в Дагестане
27/07/2020 В 08:59
Смешанные боевые искусства
«Нужно себя поберечь – жизнь долгая». Ян рассказал, когда уйдет из MMA
3 ЧАСОВ НАЗАД
По теме