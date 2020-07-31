Смешанные боевые искусства

Фергюсон ответил на вопрос об отношении к Хабибу

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Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
21 минут назад

После пятой отмены боя Тони остыл и перестал испытывать к Нурмагомедову ненависть.

Американский боец MMA Тони Фергюсон рассказал об отношении к представителю России Хабибу Нурмагомедову.

«Я не настаиваю на бое с Хабибом. Если такова воля бога... Каждый раз перед боем с ним что-то случалось. Но, если мне предложат, я не буду против. Я действительно хотел бы с ним сразиться. Но вражды уже нет. Уже много копий сломано», – цитирует Фергюсона ESPN.

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  • Бой Хабиб – Тони срывался уже пять раз, в последний – из-за пандемии коронавируса.
  • В мае Фергюсон вместо Хабиба подрался с Джастином Гэтжи и проиграл. Теперь Нурмагомедов сразится с Гэтжи.

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