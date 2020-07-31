Смешанные боевые искусства

Друг Конора – о Чимаеве: «Моя сучка. Я бы запросто придушил его»

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Диллон Дэнис

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 33 минут

Поединок этих двух мужчин был бы крайне интересным!

Диллон Дэнис, американский боец MMA и спарринг-партнер Конора Макгрегора, написал оскорбительный твит про чеченского бойца UFC Хамзата Чимаева, выступающего за Швецию.

«Моя сучка», – написал Дэнис в твиттере, прикрепив к посту фотографию Чимаева.

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Ранее Диллон заявил, что одержал бы над Хамзатом легкую победу: «Я бы запросто придушил Чимаева». «Я бы разнес тебя с закрытыми глазами», – ответил боец UFC.

  • 16 июля Чимаев победил Джона Филлипса, 26-го – Риса Макки. Его третий бой в UFC, по словам Дэйны Уайта, состоится 29 августа.
  • На счету Дэниса два боя в MMA-промоушне Bellator (+2, -0).

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