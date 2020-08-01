Дэйне неинтересно заниматься поединком ирландца и чеченского шведа.

Президент UFC Дэйна Уайт пояснил, что значил загадочный твит экс-чемпиона промоушна в легком весе Конора Макгрегора. 32-летний ирландец в четверг, 30 июля, оставил в соцсети пост со словами «Я принимаю».

«Это было для Хамзата [Чимаева]. Он написал: «Хочу бой с Нэйтом Диасом, [Хорхе] Масвидалем и затем с Макгрегором». И Конор ответил: «Я принимаю». Вот что это было.

Смешанные боевые искусства Шведский чеченец Чимаев бросил вызов Макгрегору, и Конор согласился на бой ДЕНЬ НАЗАД

Но нет, мне неинтересно организовывать их поединок. Послушайте, Конор закончил карьеру. Все, что ему сейчас нужно, – сесть, немного подождать и понаблюдать, как будут развиваться события в этом году и следить, что его ждет. Вы знаете, что Конор хочет реванш с Хабибом [Нурмагомедовым]. Но 24 октября Хабиб выйдет на бой с Джастином Гэтжи. Так что посмотрим», – заявил Уайт на пресс-конференции после взвешивания ивента UFC on ESPN+ 31. Его цитирует MMA Junkie со ссылкой на ESPN.

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев выиграл два первых поединка в промоушне Дэйны за 10 дней. Он в твиттере заявил, что в один вечер разобьет Диаса, Масвидаля и Макгрегора.

Конор в третий раз завершил карьеру 7 июня и до вызова Чимаева не намекал на возвращение в октагон.

Друг Конора – о Чимаеве: «Моя сучка. Я бы запросто придушил его»

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Смешанные боевые искусства Чеченский автор рекорда UFC по быстрейшим победам подряд подерется снова в августе 28/07/2020 В 07:55