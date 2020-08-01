Конечно, бунтаря дисквалифицировали.

В пятницу, 31 июля, в Абу-Даби прошел ивент UAE Warriors 12. В андеркарде представитель полулегковесного дивизиона Ахмед Аль-Дармаки встречался с узбекским бойцом Богданом Кириленко.

В начале первого раунда файтер из ОАЭ доминировал в поединке и уверенно контролировал ситуацию с партере. Кириленко выбирался из захвата, но никак не поднимался из-под сидящего сверху соперника. Богдан пропустил момент, когда Аль-Дармаки перешел на удушающий. Ахмед обхватил руками шею узбекистанца и лишал его воздуха.

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Спустя несколько секунд Кириленко начал задыхаться и постучал по канвасу, арбитр Марк Годдард тут же подлетел к спортсменам. Но Аль-Дармаки не прекратил удушающий, несмотря на вмешательство рефери и прозвучавший гонг. Годдард силой скинул руки Ахмеда с соперника и спас Богдана.

Но это не понравилось арабскому файтеру. Он дважды толкнул судью в грудь и схватил его за воротник поло. Марк показательно ничего не делал, а просто грозно что-то говорил Аль-Дармаки. В итоге боец отпустил арбитра и на радостях от победы запрыгнул на клетку.

За подобное поведение судьи дисквалифицировали Ахмеда Аль-Дармаки, о причинах подобного поведения спортсмена не сообщается.

Для Аль-Дармаки это был восьмой поединок в профессиональном ММА, после технического поражения его результаты – 2-6.

Арбитр Марк Годдард – в прошлом боец смешанного стиля со статистикой 7-6-1.

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