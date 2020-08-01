Хабиб Нурмагомедов, Усман Нурмагомедов
Фото: Instagram
Мощная победа Нурмагомедова-младшего.
В пятницу, 31 июля, в Абу-Даби прошел ивент UAE Warriors 12. В основном карде боец смешанного стиля из России Усман Нурмагомедов встречался с финном Джерри Кварнстромом. Их поединок проходил в легкой весовой категории.
В середине второго раунда Нурмагомедов пошел в атаку и отлично пробил двоечку в корпус и в голову, затем нанес хайкик по защите Кварнстрома.
Менеджер Нурмагомедова: «Хабиб нацелен на стату 30-0»
Скандинав жался к сетке и перед очередным нападением Усмана поднял ногу и ушел в глухую оборону. Тогда-то дагестанец сблизился с соперником, обхватил его за шею и повалил на канвас.
Следующие 10 секунд Нурмагомедов забивал противника кулаками. Джерри скрючился в защите и пропускал один удар за другим. После серии панчей арбитр остановил бой и присудил победу аварскому файтеру.
- Этот успех стал 10-м подряд из 10 поединков в карьере Усмана, причем всего один раз он выиграл решением судей.
- 22-летний Нурмагомедов – двоюродный брат чемпиона UFC в легковесном дивизионе Хабиба Нурмагомедова.
Боец из ОАЭ задушил узбекистанца, долго не разжимал захват и после победы напал на судью
Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках