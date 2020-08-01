Мощная победа Нурмагомедова-младшего.

В пятницу, 31 июля, в Абу-Даби прошел ивент UAE Warriors 12. В основном карде боец смешанного стиля из России Усман Нурмагомедов встречался с финном Джерри Кварнстромом. Их поединок проходил в легкой весовой категории.

В середине второго раунда Нурмагомедов пошел в атаку и отлично пробил двоечку в корпус и в голову, затем нанес хайкик по защите Кварнстрома.

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Скандинав жался к сетке и перед очередным нападением Усмана поднял ногу и ушел в глухую оборону. Тогда-то дагестанец сблизился с соперником, обхватил его за шею и повалил на канвас.

Следующие 10 секунд Нурмагомедов забивал противника кулаками. Джерри скрючился в защите и пропускал один удар за другим. После серии панчей арбитр остановил бой и присудил победу аварскому файтеру.

Этот успех стал 10-м подряд из 10 поединков в карьере Усмана, причем всего один раз он выиграл решением судей.

22-летний Нурмагомедов – двоюродный брат чемпиона UFC в легковесном дивизионе Хабиба Нурмагомедова.

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