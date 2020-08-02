Дерек Брансон размочил статистику армянского американца.

В ночь с субботы на воскресенье, 2 августа, в продакшн-студии UFC APEX в Лас-Вегасе прошел ивент UFC on ESPN+ 31.

В главном поединке турнира встретились средневесы из топ-10 рейтинга промоушна – Дерек Брансон из США и Эдмен Шахбазян.

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22-летний американец армянского происхождения выглядел фаворитом перед началом боя и неплохо провел первый раунд. Но у Брансона были моменты в грэпплинге, которые напоминали о его шансах . Во втором раунде Шахбазян случайно ткнул в глаз соперника, и после таймаута Дерек пошел в атаку. Он перевел поединок в партер, насел на армянского файтера и на последних секундах избивал противника, но Эдмена спас только колокол об окончании пятиминутки.

Доктор UFC осмотрел Шахбазяна и одобрил продолжение поединка. Но в третьем раунде избиение продолжилось, Дерек снова опрокинул армянина на канвас и замочил его кулаками. На 26-й секунде финального отрезка рефери остановил бой и зафиксировал победу темнокожего американца техническим нокаутом.

Это первое поражение Шахбазяна в UFC после 11 триумфов подряд. Ранее Эдмен девять раз заканчивал поединки нокаутом в первых раундах и лишь в ноябре 2018-го выиграл разделенным решением судей у Даррена Стюарта.

Статистика Дерека Брансона – 21-7, он не выходил в профессиональный октагон с 17 августа 2019 года и занимал восьмое место в рейтинге средневесов UFC.

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