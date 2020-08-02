Особенно круто вышло у Мартинеса с Саенсом.

В ночь с субботы на воскресенье, 2 августа, в продакшн-студии UFC APEX в Лас-Вегасе прошел ивент UFC on ESPN+ 31.

Турнир получился мегазрелищным – в первых трех поединках для определения победителя потребовались все 15 минут, но дальше шоу разогналось на полную.

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В финальном бою андеркарда сражались Джонатан Мартинес и Фрэнки Саенс. Они махались в промежуточном весе, поскольку Мартинес не вписался в легчайшую категорию и получил штраф в размере 30% гонорара. В третьем раунде соперники пошли в клинч. Саенс давил Джонатана к сетке и вроде бы даже попал джебом в скулу, но тут же пропустил удар коленом в челюсть. Фрэнки потерял равновесие и рухнул на канвас, Мартинес подлетел к нему и нанес четыре убийственных панча по голове. Рефери досрочно прекратил поединок и засчитал технический нокаут.

В полусреднем весе встретились Висенте Луке и Рэнди Браун. В самом конце второй пятиминутки бразилец сдавливал шею соперника у заграждения и, похоже, отключил Брауну ориентацию в пространстве. Когда Луке отпустил американца, он нанес ему удар коленом в голову и трижды пробил кулаками сверху. Арбитр и здесь остановил бой и признал победу Висенте. После нокаута Луке поклонился публике в UFC APEX.

А в предпоследнем поединке вечера дрались Дженнифер Майя и Джоанн Калдервуд. В финале первого раунда Майя взяла соперника на болевой и сдавливала ей левую руку. Калдервуд терпела несколько секунд, но затем постучала по ноге Майи. Дженнифер тут же громко обрадовалась победе сабмишном и начала бегать по всему октагону.

В главном бою турнира встречались Дерек Брансон и Эдмен Шахбазян. Темнокожий американец победил техническим нокаутом в третьем раунде, видео триумфального окончания поединка – здесь.

Также в основном карде легковес Бобби Грин победил единогласным решением судейского столика Ландо Ваннату – 30-26, 30-27, 30-27.

Бонусы в 50 тысяч долларов за самые зрелищные поединки от UFC получили Грин и Ванната, а также Майя и Калдервуд.

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