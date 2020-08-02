Смешанные боевые искусства

Сен-Пьер – о бое с Хабибом: «Со мной никто не связывался, но в UFC знают, как меня найти»

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Жорж Сен-Пьер, UFC, 2018 год

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 31 минут

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Боец смешанного стиля Жорж Сен-Пьер прокомментировал возможный поединок с чемпионом UFC в легковесном дивизионе Хабибом Нурмагомедовым.

«Я все еще нахожусь в хорошей форме, но не из-за того, что готовлюсь к бою, а просто потому что нравится оставаться таким.

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Но должен сказать, что я еще не в идеальном состоянии. Если у меня будет поединок, я отправлюсь в тренировочный лагерь. Меня недавно ввели в Зал славы, я закончил карьеру и чувствую себя превосходно.

Если у UFC есть, что мне сказать, или они хотят сделать предложение, от которого я не смогу отказаться, то стоит просто позвонить мне. Они точно знают, где меня искать», – сказал Сен-Пьер в эфире канадского франкоязычного телеканала RDS.

  • Нурмагомедов объявил о поединке с Жоржем под постом в инстаграме комментатора UFC Джо Рогана. Дагестанский спортсмен уточнил, что подерется с Сен-Пьером в апреле 2021 года, но официального подтверждения информации от промоушна не последовало.
  • Хабиб впервые за год выйдет на защиту чемпионского пояса 24 октября на ивенте UFC 254 против американца Джастина Гэтжи.

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