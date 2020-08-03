Федор Емельяненко
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Осталось дождаться, когда на трибуны начнут пускать болельщиков.
Российский боец MMA Федор Емельяненко рассказал, когда промоушен Bellator намерен организовать его следующий бой.
«У меня пока поединок в подвешенном состоянии. Bellator будет ждать, когда болельщикам разрешат посещать арены. По срокам пока не знаю. Я поддерживаю форму с ребятами, а бой в любом случае состоится – это вопрос времени.
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Изначально поединок планировали в Америке. Возможно, в конце года – Bellator так планирует. По контракту у меня осталось два боя, а там посмотрим», – заявил Федор в интервью ютуб-каналу Сергея Лодыги.
- Последний на данный момент бой Емельяненко-старший провел 29 декабря 2019 года, победив американца Куинтона Джексона.
- Всего на счету Федора 46 боев, 39 побед и шесть поражений.
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