«Уродливая картоха». У Петра Яна есть свой Макгрегор – и его нужно уничтожить

Пора отлупить Генри Сехудо.

Петр Ян – идеальный чемпион UFC для России. Он молод, у него красивая биография (парень из глубинки стал звездой), подвешенный язык и стремительный путь в промоушне: за два года Петр вырос из ноунейма в обладателя пояса.

Минус всего один – в легчайшем весе почти нет ярких соперников. Даже на чемпионский бой Яну еле-еле подобрали приличного оппонента, да и то с оговорками: Жозе Алдо навсегда сломался еще после поражения от Конора.

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С другими бойцами все еще хуже. Например, скоро с Яном должен подраться Алджамейн Стерлинг. Он часто подкалывает русского бойца («Петр – бумажный чемпион»), но за этими словами нет вообще никакой истории – американец треплется только потому, что так принято. У них с Яном нет конфликта, но 31-летний Стерлинг хорошо выучил правила игры: рассчитываешь на титульник – задирайся, пока не дадут.

Петр Ян Фото: Getty Images

Сейчас все катится к тому, что Ян будет пару раз в год лупить полуноунеймов, защищать пояс и размахивать российским флагом в октагоне. Ворваться в этот унылый расклад может лишь один человек – сумасшедший гном Генри Сехудо. Про него нужно знать ровно три факта. Во-первых, Генри уверенно доминировал в дивизионе до Яна: Сехудо завершил карьеру в мае 2020-го, а через пару месяцев его пояс забрал как раз Петр. Во-вторых, американец настолько отбитый, что вызывал на бои женщин (Шевченко и Нуньес) – парень хотел определить межгендерного чемпиона. Конечно, в UFC его послали, хотя Аманда была не против закуситься в клетке.

И третий, самый главный факт про Генри. Сехудо ненавидит Яна примерно так же, как Конор Макгрегор – Хабиба Нурмагомедова. Раньше американец говорил, что готов вернуться только ради боя с Алексом Волкановски, но сейчас риторика Генри изменилась. «Да, у Яна мой титул, но сам он – абсолютное дерьмо. Я его сделаю за два раунда», – выдал Сехудо на днях. Еще раньше экс-чемпион придумал для русского бойца странноватое прозвище. «Ты – отвратительная коммунистическая картошка», – обратился Генри к Яну в феврале. В июле Сехудо поздравил Петра с поясом примерно теми же словами: «Полный отстой. Уродливая картоха!»

При этом Ян отвечает максимально дерзко и в то же время элегантно. Он назвал Генри тройным клоуном (а не тройным чемпионом), проституткой и псиной, а про завершение карьеры Сехудо сказал очень конкретно: «Он просто сбежал. Если бы верил в победу надо мной, никуда бы не ушел».

Генри Сехудо Фото: Getty Images

Изначально Генри покинул октагон ради семьи и точно не планировал возвращаться – он даже сдал пояса и осознанно вылетел из рейтингов. Но, кажется, жизнь без клетки быстро наскучила бывшему чемпиону, и он реально настроен на камбэк. Гипотетическая дуэль с Волкановски – скорее иллюзия, а вот бой с Яном вполне реален. Петр настолько бесит Сехудо, что тот отказывается признавать легитимность титула. «Ян всего лишь арендовал мой пояс», – считает Генри, хотя формально это чушь.

Махач Сехудо с Петром должен стать культовым для обоих бойцов. Генри поставит на кон уникальную карьеру, а у Яна будет шанс доказать, что он абсолютный король в этом весе. Важно, что поражение не угробит карьеру Петра – он еще молод и, скорее всего, получит реванш. Так что для него титульник против Сехудо выгоден по всем параметрам.

С другой стороны, Генри гораздо опаснее, чем любой из предыдущих оппонентов Яна. Американец вынослив и хорош в грэпплинге (олимпийский чемпион-2008), плюс у него ощутимо больше опыта – это невероятно важно в таких боях. Если сравнивать афиши «Ян против Сехудо» и «Конор против Хабиба», то Петру будет точно тяжелее, чем Нурмагомедову: Генри не забивает на режим, тщательно изучает соперников и готов к любому сценарию поединка. Надо будет бороться – окей, размен в стойке – тоже на здоровье. Скорее всего, именно Сехудо окажется фаворитом у букмекеров – его бэкграунд пока солиднее, чем у Яна.

Петр должен добиваться этого боя. Один выход против Генри будет престижнее, чем ежегодные защиты пояса в проходных разборках с посредственными претендентами. Осталось лишь спровоцировать Сехудо на возвращение. А потом цинично и безжалостно отправить обратно на пенсию.

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