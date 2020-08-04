Чемпион UFC в легком весе работает на засчиту титула.

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов показал, как готовится к бою с американцем Джастином Гэтжи.

Чемпион UFC в легком весе выложил фото с тренировки и философски подписал пост. «Вопросы всегда будут, их будет немало, самое главное – чтобы ты сам знал на них ответы, иллюзии могут засесть в твоей голове надолго. 80 дней до боя», – напомнил боец. На снимках Хабиб красуется в футболке с гербом Узбекистана.

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Нурмагомедов подписал контракт на защиту чемпионского пояса в легком весе с американцем Джастином Гэтжи. Поединок пройдет 24 октября на ивенте UFC 254.

Хабиб не выходил в октагон с сентября 2019 года. Он должен был драться с Тони Фергюсоном в апреле 2020-го, но из-за пандемии коронавируса не вылетел из Москвы в США.

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