Забит Магомедшарипов
Фото: Getty Images
Будет не менее захватывающе!
Российский боец UFC Забит Магомедшарипов получил нового соперника на бой в рамках турнира 29 августа.
Яир Родригес не выйдет в октагон из-за травмы, вместо него драться будет Келвин Каттар, которого 29-летний Забит победил в ноябре 2019-го.
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«У Родригеса растяжение связок лодыжки и трещина. Поэтому он выбыл», – заявил в комментарии ESPN глава UFC Дэйна Уайт.
- Магомедшарипов выступает в полулегком весе.
- Статистика Забита в смешанных единоборствах – 18 побед и одно поражение.
- Бой Магомедшарипов – Родригес был претендентским, победитель дрался бы за титул.
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