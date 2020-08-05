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Российский боец UFC Забит Магомедшарипов получил нового соперника на бой в рамках турнира 29 августа.

Яир Родригес не выйдет в октагон из-за травмы, вместо него драться будет Келвин Каттар, которого 29-летний Забит победил в ноябре 2019-го.

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«У Родригеса растяжение связок лодыжки и трещина. Поэтому он выбыл», – заявил в комментарии ESPN глава UFC Дэйна Уайт.

Магомедшарипов выступает в полулегком весе.

Статистика Забита в смешанных единоборствах – 18 побед и одно поражение.

Бой Магомедшарипов – Родригес был претендентским, победитель дрался бы за титул.

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