Смешанные боевые искусства

Соперник Магомедшарипова выбыл из-за травмы – Забит встретится с бойцом, которого уже побеждал

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Забит Магомедшарипов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Будет не менее захватывающе!

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов получил нового соперника на бой в рамках турнира 29 августа.

Яир Родригес не выйдет в октагон из-за травмы, вместо него драться будет Келвин Каттар, которого 29-летний Забит победил в ноябре 2019-го.

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Забит Магомедшарипов получил претендентский бой

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«У Родригеса растяжение связок лодыжки и трещина. Поэтому он выбыл», – заявил в комментарии ESPN глава UFC Дэйна Уайт.

  • Магомедшарипов выступает в полулегком весе.
  • Статистика Забита в смешанных единоборствах – 18 побед и одно поражение.
  • Бой Магомедшарипов – Родригес был претендентским, победитель дрался бы за титул.

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