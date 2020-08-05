Майкл Биспинг на месте Жоржа ответил бы отказом.

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг призвал канадца Жоржа Сен-Пьера не соглашаться на бой против Хабиба Нурмагомедова.

«Не согласился бы на поединок на месте Жоржа. Чем больше времени пройдет с момента его ухода, тем больше вероятность поражения. Рано или поздно он проиграет. На месте Жоржа я остался бы в стороне и сохранил наследие. Жорж, даже не смей проигрывать чертову мелкому легковесу!» – заявил 41-летний Биспинг.

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Нурмагомедов анонсировал, что поединок против Сен-Пьера пройдет в апреле 2021 года.

Экс-чемпион в двух весовых категориях сказал, что UFC не связывался с ним по поводу боя, но он готов вернуться в октагон после завершения карьеры ради поединка с Хабибом.

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