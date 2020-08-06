Если Дэйна Уайт заинтересуется, Россия может получить третьего чемпиона UFC.

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов, у которого сорвался претендентский бой против Яира Родригеса, вызвал на поединок чемпиона в полулегком весе Александра Волкановски.

«Мой следующий бой должен был стать отборочным за титул, но я выиграл без драки. Следующий бой – титульный. Волкановски, я знаю, что ты великий чемпион, и тебе уже надоело драться с Максом Холлоуэем. Давай попробуем новую кровь. Обещаю, это будет незабываемо. Давай дадим фанатам то, чего они хотят. Если нужно немного времени, меня устраивают сентябрь или октябрь», – написал 29-летний Магомедшарипов и, помимо Волкановки, отметил аккаунты UFC и главы промоушна Дэйны Уайта.

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Вместо Родригеса в октагон против Магомедшарипова выйдет Келвин Каттар, которого он уже побеждал. Бой состоится 29 августа.

Действующие обладатели титулов UFC от России – Хабиб Нурмагомедов и Петр Ян.

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Смешанные боевые искусства Усман и Волкановски защитили титулы, русские выиграли 2 боя из четырех. Итоги и нокауты UFC 251 12/07/2020 В 07:15