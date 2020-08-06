Необычное интервью о спорте.

Видеоблогер Анар Ибрагимов взял интервью на спортивную тему у российского рэпера Птахи. Собеседники обсудили самые яркие вопросы MMA и футбола.

Об Александре Емельяненко

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Саша Емельяненко слушает мои треки. Для меня это было открытием. Он под них тренируется. Они ему нравятся, потому что в них есть душа, интерес, что-то взрослое. Саша видит то, что я и хотел. Какие треки? От «Не забуду» до «Старых тайн», много чего из «CENTR». Я думал, Саша отмороженный. А он вообще добрейшей души человек! Я ему как ни позвоню, то он либо в зале, то в спарринге. Потом Саша мне перезванивает, и он снова качается. Он либо спит, либо занимается.

О выборе между Хабибом Нурмагомедовым и Федором Емельяненко

На данный момент – Хабиб. Если бы они оба сейчас выступали, то я бы, наверное, выбрал Федора по причине, что я православный человек и мне ближе христианская культура. Я уважаю Хабиба. Считаю его достойным человеком.

Влетел бы я в клетку за Хабиба? Я не знаю, ха-ха! Наверное, да! Если бы я был с его командой, то, наверное, да! А как зритель, конечно, я бы туда не побежал. Я за своих! Если бы даже я знал, что отхвачу – а я бы отхватил – я бы все равно влетел. Но я бы влетел не для того, чтобы исподтишка бить. Я бы начал разнимать! Когда это все началось, я говорил: «Нет-нет! Не делай этого!»

О Кокорине и Мамаеве

Я знаю, как моя подруга Катя Бобкова рвала за них задницу, заступалась за них и как в конце Мамаев и Кокорин себя повели. Катя Бобкова – это моя подруга. Я знаю эту историю, не как это развивали СМИ.

Спровоцировали их, потому что водитель их назвал: «Эй! Петухи! Вы плохо играете!» За что они его в конце побили. Он подал на них в суд. И история с мужчиной азиатской внешности. Он начал с ними по-хамски разговаривать. Они начали ему тоже хамить. В итоге футболисты переборщили с этим стулом. Я вообще не понимаю, что депутат делал в шесть утра в том месте, где все тусуются после пьянок. Катя старалась всем все объяснить, заступалась за них. На нее нападали СМИ, люди. В итоге Катя и в окно выпала непонятным методом, когда она проходила свидетелем по этому делу. Когда Мамаев и Кокорин вышли, они даже не позвонили ей и спасибо не сказали. Я ей сразу сказал, что так и будет.

О том, гей ли Криштиану Роналду

Нееет! Хорош! Я не думаю так. Я слышал эту историю. Но если сразу толпой по бабам не лазить, значит, гей. У нас так принято, ха-ха. Может, он такой человек. Может, у него писька маленькая. Или, может, он не хочет размениваться на всякую шелупень.

39-летний Птаха выпустил семь студийных альбомов и записал 20 синглов.

Настоящее имя рэпера – Давид Нуриев.

Видеоинтервью –

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