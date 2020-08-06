Деррик Льюис
Фото: Instagram
Нехорошо получилось.
Американский боец UFC Деррик Льюис показал, как плюет в еду соперника – Алексея Олейника из России.
«Мне тут привезли еду от UFC, но дело в том, что еда, предназначенная Алексею, тоже попала ко мне. Мне кажется, в его блюде кое-чего не хватает. Выглядит неплохо, осталось только приправить», – заявил 35-летний Льюис и плюнул в контейнер.
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- Льюис и Олейник выйдут в октагон 9 августа – их бой возглавит кард.
- Статистика Льюиса – 23 победы, 7 поражений и один несостоявшийся бой. У 43-летнего Олейника – 59 побед, 13 поражений и одна ничья.
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