Смешанные боевые искусства

Американский соперник Олейника Льюис плюнул ему в еду

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Деррик Льюис

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 11 минут

Нехорошо получилось.

Американский боец UFC Деррик Льюис показал, как плюет в еду соперника – Алексея Олейника из России.

«Мне тут привезли еду от UFC, но дело в том, что еда, предназначенная Алексею, тоже попала ко мне. Мне кажется, в его блюде кое-чего не хватает. Выглядит неплохо, осталось только приправить», – заявил 35-летний Льюис и плюнул в контейнер.

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  • Льюис и Олейник выйдут в октагон 9 августа – их бой возглавит кард.
  • Статистика Льюиса – 23 победы, 7 поражений и один несостоявшийся бой. У 43-летнего Олейника – 59 побед, 13 поражений и одна ничья.

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