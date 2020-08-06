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Фото: Other Agency
Бой получился просто бешеным!
Скандально известный боец MMA Дмитрий Кузнецов, который ранее записал провокационную песню про Хабиба Нурмагомедова, подрался против дагестанца Абубакара Мамедова.
Бой прошел в рамках лиги Hardcore Fighting Championship, которая специализируется на поединках на голых кулаках. Кузнецов одержал уверенную победу единогласным решением судей, несколько раз отправив Мамедова в нокдаун. Посмотреть бой можно по этой ссылке.
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- Hardcore Fighting Championship – первая в истории РФ профессиональная лига кулачных боев, которая запустилась в июне этого года. В поединках участвуют 32 бойца со всей России.
- Главный приз для соревнующихся – миллион рублей.
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