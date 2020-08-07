Магомедшарипов хочет драться за пояс.

Боец UFC Забит Магомедшарипов потребовал у руководства промоушна организовать ему бой за титул против действующего чемпиона Александра Волкановски.

«Эй, UFC, хватит со мной в игры играть! Дайте мне титульный бой! Сколько можно ждать, пока вы сделаете то, что обещали? Перед апрельским турниром UFC 249 я ждал сначала Родригеса, потом Ортегу, потом Зомби. В течение месяца вы мне поменяли 3-4 соперников, в итоге ни один из боев не организовали и сказали ждать реванша Макса [Холлоуэя] и Волкановски, чтобы с победителем их боя драться за титул потом.

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Чтобы не простаивать, я согласился на бой 29 августа, но вы опять стали придумывать игры. Реванш давно прошел, посмотрим, как вы сдержите слово! Я заслужил подраться за титул и смогу забрать этот пояс», – написал 29-летний боец в инстаграме.

Соотечественника поддержал обладатель пояса UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. «Заслужил давно», – написал чемпион.

29 августа у Магомедшарипова сорвался претендентский бой с Яиром Родригесом из-за травмы последнего. На замену предложили Келвина Каттара, которого Забит уже побеждал.

Магомедшарипов вызвал на бой Волкановски, тот ответил отказом.

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