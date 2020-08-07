Забит Магомедшарипов
Фото: Getty Images
Яир Родригес удивлен, что Магомедшарипов ввязался в трешток.
Мексиканский боец UFC Яир Родригес, у которого из-за травмы сорвался бой с Забитом Магомедшариповым, прокомментировал обращение соперника к промоушну с требованием устроить ему титульный поединок.
«Забит, сиди и жди меня, как и должен делать. Скоро попробуешь на вкус мои большие мексиканские яйца. С каких пор ты занимаешься трештоком? Это ты или твой менеджер? Как бы то ни было, ждите меня оба, как маленькие собачонки, которыми вы являетесь. Язык наружу, и умоляйте. Увидимся в октябре или ноябре в пятираундовом поединке», – написал Родригес.
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- Бой 29-летнего Магомедшарипова с Родригесом был запланирован на 29 августа.
- Вместо выбывшего из-за травмы мексиканца Забиту предложили подраться с Келвином Каттаром, которого он уже побеждал.
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