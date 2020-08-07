Смешанные боевые искусства

Тренер Хабиба назвал Конора самым жестким оппонентом Нурмагомедова

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Хабиб Нурмагомедов – Конор Макгрегор

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 5 минут

Мнению Хавьера Мендеса можно доверять.

Хавьер Мендес, тренер лучшего легковеса UFC Хабиба Нурмагомедова, назвал самого тяжелого соперника для бойца.

«Кто стилистически самый жесткий для Хабиба: Конор, Порье, Фергюсон или Гэтжи? Макгрегор, определенно», – приводит слова Мендеса ESPN.

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  • Макгрегор и Нурмагомедов провели поединок в октябре 2018 года. Хабиб выиграл у ирландца болевым приемом в четвертом раунде.
  • После этого Хабиб победил Дастина Порье в 2019 году, Макгрегор – Дональда Серроне в 2020-м.

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