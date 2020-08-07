Тренер Хабиба назвал Конора самым жестким оппонентом Нурмагомедова

Хабиб Нурмагомедов – Конор Макгрегор
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Мнению Хавьера Мендеса можно доверять.
Хавьер Мендес, тренер лучшего легковеса UFC Хабиба Нурмагомедова, назвал самого тяжелого соперника для бойца.
«Кто стилистически самый жесткий для Хабиба: Конор, Порье, Фергюсон или Гэтжи? Макгрегор, определенно», – приводит слова Мендеса ESPN.
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- Макгрегор и Нурмагомедов провели поединок в октябре 2018 года. Хабиб выиграл у ирландца болевым приемом в четвертом раунде.
- После этого Хабиб победил Дастина Порье в 2019 году, Макгрегор – Дональда Серроне в 2020-м.
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