У Валери Лореда не просто смазливая мордашка, но еще и точные удары.

В штате Коннектикут, США в ночь с 7 на 8 августа прошел ивент Bellator 243. В андеркарде встречались две представительницы наилегковесного дивизиона – Валери Лореда и Тара Графф.

В конце второго раунда Лореда четко попала в челюсть сопернице и уронила ее на канвас. Валери подлетела к Графф и нанесла ей серию ударов. Тара закрывалась руками, но пропускала панч за панчем.

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В итоге 22-летняя американка парагвайского происхождения просто метелила противницу, пока ту не спас гонг об окончании второй пятиминутки. Арбитр досрочно остановил бой и присудил победу Лореде техническим нокаутом.

Валери после успеха вскочила на ноги, от эмоции что-то выкрикнула проигравшей девушке-бойцу и услышала включившуюся музыку. Лореда тут же заиграла на камеру и сочно станцевала перед оператором. Кажется, в конце даже были элементы тверка.

Лореда одержала третью победу в профессиональном октагоне, она пока не проигрывала в смешанных единоборствах.

В главном поединке Bellator 243 легковес Майкл Чендлер победил Бенсона Хендерсона техническим нокаутом в первом раунде.

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