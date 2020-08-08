Али снова пропихивает своих.

Менеджер чемпиона UFC в легковесном дивизионе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз высказал мнение о новичке промоушна, шведском бойце смешанного стиля чеченского происхождения Хамзате Чимаеве.

«Сейчас все с ним носятся и такие: «Откуда этот парень взялся?». Да у меня 10 таких хамзатов. А парня, который действительно достоин внимания, вообще никто не знает. Это Усман Нурмагомедов, младший [двоюродный] брат Хабиба, который дерется в Абу-Даби в эти выходные.

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У него [статистика] 9-0, все досрочные победы, он вообще убийца. Специалист по тайскому боксу и брат Хабиба, понимаете? И, конечно, если ты одной крови с Хабибом, то у тебя классные навыки в борьбе. Отвечаю, он лучшая версия Хабиба, уже круче Хабиба.

И люди должны следить за Усманом, потому что он абсолютный убийца. У него классная ударка, отличный грэпплинг, он умеет в джиу-джитсу, отлично выглядит, весь на свэге», – сказал Абдель-Азиз в интервью Asian MMA. Его цитирует BJ Penn.

За время, которое прошло с интервью агента, Нурмагомедов-младший уже одержал 10-ю подряд досрочную победу и вырубил финна Джерри Кварнстрома во втором раунде ивента UAE Warriors 12.

Чимаев дебютировал в UFC 16 июля и за 10 дней победил в двух боях (в обоих финишировал соперников досрочно).

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