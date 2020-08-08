Олег Тактаров
Фото: Instagram
Олег надеется на победу соотечественника на турнире UFC Fight Night 174.
Бывший боец MMA Олег Тактаров осудил американца Деррика Льюиса за некрасивый поступок в отношении россиянина Алексея Олейника. Ранее Льюис опубликовал ролик, показав, как плюет в еду, которая предназначалась для Олейника.
«Надеюсь, он затащит его в партер. Льюис плюнул в еду Алексея? Это отвратительно. В Америке не существует понятия «святой хлеб», там нормально бросаться друг в друга сэндвичами. У них в истории не было блокадного Ленинграда.
Тактаров – о Емельяненко и Исмаилове: «Если мозгов нет, то потом не появится»
Олейник – состоявшийся человек, в таком возрасте он умудрился сохранить форму, здоровье. Доберется ли до титульника? Вряд ли. Он не так тренировался в детстве, может, генетика подкачала. Да и не всем сразу везет с тренерами. Остается только фраза: если бы молодость знала, если бы старость могла. Но ничего страшного. Будет неприятно, если Льюис победит. Но такие обычно долго не держатся», – цитирует Тактарова «Чемпионат».
- Бой Олейник – Льюис пройдет 9 августа на турнире UFC Fight Night 174.
- После того, как Льюис плюнул в еду Олейника, Алексей уточнил, что она не имела к нему никакого отношения.
Боец, записавший дисс на Хабиба, подрался с соперником из Дагестана на кулаках