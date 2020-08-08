Давно пора! Пара уже воспитывает двоих детей.

Ирландский боец MMA Конор Макгрегор объявил о помолвке с давней подругой и матерью своих детей Ди Девлин.

Конор опубликовал в инстаграме фотографию, на которой он обнимает Ди – на руке у девушки можно увидеть обручальное кольцо. Боец сделал ей предложение накануне дня рождения – 9 августа Девлин отмечает 33-летие.

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«Вот это день рождения для моей будущей жены!» – подписал ирландец снимок.

Ранее Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры.

Конор встречается с Девлин с 2008 года. Пара воспитывает двоих детей – сына Конора-младшего и дочь Крою.

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