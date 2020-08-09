Смешанные боевые искусства

Олейник не отомстил Льюису за плевок в еду – американец нокаутировал его во втором раунде

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Деррик Люис побил Алексея Олейника

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 23 минут

Черный Зверь показал мощь.

В ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 174. В главном бою турнира встретились десятый номер рейтинга в тяжелом весе российский боец Алексей Олейник и занимающий четвертое место американец Деррик Льюис. За несколько дней до боя Льюис плюнул в еду, предназначенную Олейнику, но у россиянина не получилось отомстить.

Бой завершился во втором раунде. На 20-й секунде американец взорвался серией ударов, свалил Алексея на землю и добил. Это уже 11-я победа Деррика нокаутом.

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  • Теперь на счету Льюиса 31 бой в ММА, в которых он одержал 25 побед и потерпел 7 поражений. У Олейника 59 побед, 15 поражений и 1 ничья.
  • Льюис с 11 нокаутами в карьере в UFC уступает только рекордсмену Витору Белфорту, который 12 раз выносил соперников.
  • Ранее на турнире россиянка Яна Куницкая одержала победу над Юлией Столяренко в легчайшем весе, а Омари Ахмедов проиграл Крису Вайдману.

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