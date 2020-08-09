Ахмедов проиграл Вайдману, Куницкая победила Столяренко

Крис Вайдман победил Омари Ахмедова
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Ночь ММА по-разному сложилась для российских спортсменов.
В Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 174. В соглавном бою сошлись россиянин Омари Ахмедов и американец Крис Вайдман. Рубка продлилась все три раунда и завершилась победой американца единогласным решением судей.
Для Ахмедова это четвертое поражение при 19 победах и одной ничьей. Вайдман одержал 15-ю победу при пяти поражениях.
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В рамках основного карда турнира россиянка Яна Куницкая встретилась с латвийкой Юлией Столяренко в легчайшем дивизионе и победила решением судей.
- Куницкая одержала 13-ю победу в смешанных единоборствах при пяти поражениях.
- У Столяренко четыре поражения в MMA при девяти победах.
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