Ахмедов проиграл Вайдману, Куницкая победила Столяренко

Ночь ММА по-разному сложилась для российских спортсменов.

В Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 174. В соглавном бою сошлись россиянин Омари Ахмедов и американец Крис Вайдман. Рубка продлилась все три раунда и завершилась победой американца единогласным решением судей.

Для Ахмедова это четвертое поражение при 19 победах и одной ничьей. Вайдман одержал 15-ю победу при пяти поражениях.

Смешанные боевые искусства Олейник не отомстил Льюису за плевок в еду – американец нокаутировал его во втором раунде ЧЕРЕЗ 26 МИНУТ

В рамках основного карда турнира россиянка Яна Куницкая встретилась с латвийкой Юлией Столяренко в легчайшем дивизионе и победила решением судей.

Куницкая одержала 13-ю победу в смешанных единоборствах при пяти поражениях.

У Столяренко четыре поражения в MMA при девяти победах.

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