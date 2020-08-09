Смешанные боевые искусства

Ахмедов проиграл Вайдману, Куницкая победила Столяренко

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Крис Вайдман победил Омари Ахмедова

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Ночь ММА по-разному сложилась для российских спортсменов.

В Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 174. В соглавном бою сошлись россиянин Омари Ахмедов и американец Крис Вайдман. Рубка продлилась все три раунда и завершилась победой американца единогласным решением судей.

Для Ахмедова это четвертое поражение при 19 победах и одной ничьей. Вайдман одержал 15-ю победу при пяти поражениях.

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В рамках основного карда турнира россиянка Яна Куницкая встретилась с латвийкой Юлией Столяренко в легчайшем дивизионе и победила решением судей.

  • Куницкая одержала 13-ю победу в смешанных единоборствах при пяти поражениях.
  • У Столяренко четыре поражения в MMA при девяти победах.

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