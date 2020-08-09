Суперзвезда ММА стал решалой на стрелках и ясновидящим. Он выдумал биографию и умер от пуль киллера

История непобедимого бойца Мусы Мусалаева – мировой знаменитости, которой не было.

В финале своей истории Муса Мусалаев прощается с красавицей и отправляется по зеленому газону к вертолету. Боец по прозвищу Принц полностью перехитрил всех недоброжелателей, очистил имя и вышел из передряг с высоко поднятой головой. Но в это время спецслужбы решают избавиться от Мусалаева, и агент стреляет из автомата в широкую спину с татуировкой Tatarstan. Развернувшись от удара пуль, Муса падает на траву, и вертолет улетает без убитого героя. Звучит щемящая душу мелодия Эннио Морриконе из фильма «Профессионал» с Бельмондо.

Если бы Муса Мусалаев мог сам рассказать о собственной гибели 18 ноября 2016-го, то сделал бы это примерно так. Но в реальности киллер буднично подлетел к подъезду дома в Баварии, два раза пальнул в экс-бойца из пистолета, прыгнул в машину с водителем и растворился в ночи. Единственная мелодия, которую могло услышать ускользающее из этого мира сознание Мусы, – затихающий шум Дуная.

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На следующее утро русские медиа утонули в заголовках: «Убит непобежденный чемпион мира из Татарстана». «Муса Мусалаев взял практически все что возможно в кикбоксинге и немало в MMA. Он стал чемпионом. И ушел из жизни непобежденным татарским бойцом», – татарстанское издание «Реальное время» прощалось с героем нации.

Победное шествие Мусы стартовало в 2009-м с разгрома соперников на чемпионате мира по тайскому боксу в Таиланде. К первому титулу Мусалаев шел много лет: в детстве он начинал с бодибилдинга, а в юности оттачивал боевые искусства за долгие годы службы в войсках Французского Иностранного легиона, где его наградили почетным орденом, который учредил еще Наполеон Бонапарт.

После такой закалки боец сметал пояса один за другим. В 2010-м нокаутом на девятой секунде взял титул чемпиона мира по кикбоксингу по версии WBKF, а после забрал престижный титул чемпиона мира К-1 по версии King Of Kings. Через год – пояс чемпиона Европы по версии BUSHIDO всего за девять секунд боя. Так за три года Муса взял девять титулов чемпиона мира по кикбоксингу, тайскому боксу и ММА в различных версиях. Мусалаев ни разу не проиграл за профессиональную карьеру: он провел 17 победных боев в кикбоксинге и 15 – в ММА (14 нокаутов).

Муса крушил преграды не только ударами, но и умом. Боец серьезно изучал историю средних веков, литературу, получил два высших образования, а также писал детские сказки, колыбельные и стихи о любимом Татарстане.

В 2010-м герой республики стал советником местного полпреда в РФ по вопросам физкультуры и спорта, а в 2013-м заслуженно получил титул посла Универсиады в Казани. Его убийство должно было стать невосполнимой утратой для всей России. Правду обыватели впервые узнали о Мусе и его заслугах из некролога. Тогда журналисты татарского издания «БИЗНЕС online» позвонили коллегам непобедимого бойца для комментариев, но вместо слов скорби и соболезнований близким получили внезапную реакцию: многократного чемпиона Мусу Мусаева никто не знал.

«Посмотрел фотографии погибшего – не вспомнил о таком спортсмене в Татарстане», – сказал местный знаменитый боксер, судья и тренер Андрей Макейчев. «Я с 1995 года в кикбоксинге, стоял у его истоков в Татарстане, прекрасно знаю всех местных спортсменов, но спортсмена Мусалаева не помню», – сказал заместитель председателя Федерации кикбоксинга Татарстана Александр Комаров. «В СМИ написали, что Муса был назначен моим советникам. Это не так, нигде в министерстве он не числился, так что это ошибка», – уничтожил миф полпред Татарстана в РФ.

Получается, Мусалаев – боец Шредингера: он то ли был и умер, то ли его вообще не существовало. Нашелся лишь один человек, который рассказал «Росбалту», кем Мусалаев оказался на самом деле.

«В 2009 году мне позвонили заметные представители криминального мира и попросили встретиться с человеком. Я приехал, поздоровался со всеми присутствующими, кроме человека в странной униформе. Подумал, что это официант или швейцар. Однако мне сказали, что он и есть тот, с которым меня хотят познакомить. Представившись Мишей, человек объяснил, что на нем форма французского легиона, в котором, с его слов, он служил пять лет, награжден орденом Почетного легиона. Миша был очень разговорчив, умел расположить к себе. Между делом показал на телефоне видео своего победного боя в Таиланде за звание чемпиона мира. Посмеялся, что положил в финале сильнейшего местного бойца и любимчика короля», – рассказал источник о Михаиле Григорьеве – так на самом деле звали Мусу.

Миша родился в 1976 году в Казахстане в семье русской девушки и лацка – представителя Нагорного Дагестана. И никакой связи с Татарстаном у него не нашлось. Отец бросил семью, когда Миша был еще ребенком – такое не проходит бесследно для психики и часто выливается в комплекс неполноценности. И в случае невероятных приключений Миши-Мусы это особенно показательно.

Мать перевезла сына в Самару. Мальчик действительно занялся бодибилдингом в подвальных качалках – альма-матер криминальных персонажей 90-х. Через несколько лет Григорьев засветился в деле о грабежах фур в Самарской области и уехал во Францию – переждать. Там Михаил поступил в Иностранный легион, отслужил 1,5 года, но наград не получал. Более того, будущего чемпиона мира выгнали из войск за неназванные проступки. После этого Григорьев улетел в Тайланд и вписался в уличный турнир, где отделал любителей и хвастался записями боев. После странствий Михаил вернулся в Москву обладателем ордена Почетного легиона и чемпионом мира по тайскому боксу. Бизнесмены в Москве поверили в сказки Григорьева и раскрутили бойца.

«Ему организовали один титул, потом – чемпионство по довольно престижной версии King of Kings. Мы сделали так, что Михаил сразу вышел на чемпионский поединок. Соперником был уроженец Дагестана, который перенес серьезную травму ноги – подобрали специально. По этой ноге все время и бил Григорьев – и выиграл», – рассказывал источник «Росбалта».

Далее Григорьев мог драться с реальными соперниками, собирать большие гонорары и делать реальную карьеру. Но Михаил слился: отказывался драться с сильными бойцами для защиты титула King of Kings, предлагал вместо себя лишь ему знакомых ноунеймов. Григорьева лишили пояса, и на этом его спортивная карьера фактически закончилась.

Муса Мусалаев – о жизненном кредо Фото: Eurosport

Михаил устроился тренером по тайскому боксу в подмосковном военном городке Власиха. Не прошло и нескольких месяцев, как Григорьев влип в очередную историю. Ему чем-то не понравился новичок в группе, и суперкоуч заставил нулевого парня драться против лучших бойцов, а затем вышел в ринг сам и жестоко избил. Когда тот пошел умываться в туалет, Григорьев зашел вместе с приятелем и дополнительно отпинал несчастного, приговаривая: «Я творю добро, покупаю перчатки, тренирую детей. Если сюда придет милиция, мне ничего не сделают».

Парень угодил в травму Одинцовской больницы с ушибом мозга, переломом челюсти, носа и десятками гематом на лице и теле. Заявление у родителей не хотели брать несколько дней, якобы потому что 18-летний сын должен писать его сам как совершеннолетний. Потом вскрылось – жаловаться на Григорьева бесполезно: болтливый боец уже втерся в дружбу с местными авторитетами и полицейскими. Тогда родители избитого написали открытое письмо президенту Дмитрию Медведеву. Неизвестно, сработало ли оно, но тренерская карьера Григорьева тоже увяла. В отличие от его изобретательности и фантазии.

Бывший чемпион мира сделался промоутером. Сначала он попытался устроить бои, договорился с клубом на Новом Арбате, но ивент получился жалкий: на ринге толкались вялые ноунеймы, которые постановочно падали – хозяева клуба требовали назад деньги за мероприятие, но Григорьев ловко избегал встреч.

Параллельно с этим Михаил сделался решалой: через связанных с криминалом знакомых находил бизнесменов, у которых были проблемы с силовиками или бандитами, обещал решить проблему, брал миллион рублей. Один из обманутых предпринимателей ради спасения бизнеса даже переписал на вышибалу дорогой Mercedes. Естественно, Григорьев после этого исчезал. Никто не проверял его репутацию из-за его блестящего умения втираться в доверие. Но обман всегда вскрывался, и Григорьев нажил кучу врагов среди криминальных бизнесменов из России и Казахстана. Из-за этого он несколько раз менял имя и участвовал в боях под псевдонимами Мусало Катимович и Муса Мусалаев.

Подвешенный язык свел афериста с представителями руководства Татарстана на одном из светских мероприятий – новые знакомства обеспечили фейковому чемпиону мира защиту в регионе и позволили пролезть в послы Универсиады-2013. Мусалаев тут же начал выдавать себя за исконного татарина и яростного патриота – даже писал стихи о республике, хотя был никак с ней не связан до этого. «После Универсиады он ходил и говорил, что на организации мероприятия заработал на хорошую жизнь, крутую тачку и квартиру в Германии», – рассказывал источник.

Творчество Мусы Мусалаева Фото: Eurosport

В Германии Михаилу-Мусе-Мусало пришла последняя и самая безумная идея заработка. В 2015 году он объявил знакомым, что пересмотрел свою жизнь, потому что во сне к нему является господь и оставляет послания. А после бога приходят умершие родственники богатых бизнесменов с посланиями живым близким. Слова из посланий Муса передавал не бесплатно. Во время последнего появления в Москве он рассказывал, что у него есть важные новости для Рамзана Кадырова. Мусалаев позвонил в чеченскую мечеть и потребовал, чтобы с ним связались в службе безопасности ради информации от Всевышнего. А после этого в двух шагах от подъезда дома в Ной-Ульме киллер в маске застрелил бойца-афериста. Заказчик не найден до сих пор – слишком много врагов нажил Муса Мусалаев – чемпион мира, которого не было.

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