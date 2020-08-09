Тяжеловесу UFC повезло, и это перевернуло ход боя.

Тяжеловес UFC Деррик Льюис рассказал о тяжелом бое против Алексея Олейника.

«В первом раунде он вышел на британского бульдога или как там это удушение называется? Олейник хорошо поймал меня, с. Был рад, что первый раунд закончился.

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Но здорово победить и оказаться там, где я должен быть. Больше не буду принимать бои, пока не поработаю над тем, чтобы сбросить вес. Нужно сбросить 15-20 фунтов», – приводит слова Льюиса UFC Russia.

Алексей Олейник записал обращение к фанатам после поражения.

«Ребята, всем привет. Бой прошел, как прошел. Вы видели. Расстроен, вроде был неплохо готов и план более-менее неплохой был.

Далеко не все сработало. Обещаю, что в следующий раз буду готов и постараюсь дальше показывать настоящую силу воли. Буду делать все, что могу. Всем спасибо. С богом», – сказал Алексей.

35-летний Льюис нокаутировал 43-летнего Олейника во втором раунде главного боя вечера UFC Fight Night 174.

У Деррика рекордное число нокаутов в UFC – 11.

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