То, что Чендлер – шутник, мы узнали еще в «Друзьях».

Экс-чемпион Bellator в легком весе Майкл Чендлер заявил, что хотел бы бой с бывшим чемпионом UFC в двух дивизионах Конором Макгрегором. У Чендлера даже есть план победы.

«Если бы мы все верили в себя, как Конор, то жизнь шла бы по-другому. Мы бы увидели ее с другой стороны.

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Что касается боя с ним – думаю, я прикончу Конора быстрее, чем за два раунда. Это как в его первом бою с Диасом: сначала Макгрегора нужно утомить, потрясти его мощными ударами. Очень жесткими ударами. Нужно измотать Конора и заставить его увидеть Иисуса», – приводит слова Чендлера BJPenn.

В настоящее время Чендлер оценивается как номер четыре в мире по версии FightMatrix и номер пять по версии Sherdog.

Самые значимые победы Майкла – над Бенсоном Хендерсоном и Эдди Альваресом.

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