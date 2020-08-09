Смешанные боевые искусства

Мяснейший нокаут с вечера UFC – иранский американец вырубил соперника локтем с разворота

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Eurosport

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
через 27 минут

Бум!

Ирано-американский боец Бенейл Дариуш победил своего соотечественника Скотта Хольцмана на турнире UFC Fight Night 174.

Бой закончился уже в первом раунде – Дариуш эффектным ударом локтем отправил Хольцмана в нокаут.

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  • 31-летний Дариуш провел 24 поединка в профессиональном MMA, одержал 19 побед и потерпел четыре поражения. Еще один бой завершился вничью.
  • На счету 36-летнего Хольцмана 18 боев (+14, -4).

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