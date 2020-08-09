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Фото: Twitter
Бум!
Ирано-американский боец Бенейл Дариуш победил своего соотечественника Скотта Хольцмана на турнире UFC Fight Night 174.
Бой закончился уже в первом раунде – Дариуш эффектным ударом локтем отправил Хольцмана в нокаут.
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- 31-летний Дариуш провел 24 поединка в профессиональном MMA, одержал 19 побед и потерпел четыре поражения. Еще один бой завершился вничью.
- На счету 36-летнего Хольцмана 18 боев (+14, -4).
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