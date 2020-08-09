Смешанные боевые искусства

Уайт: «Мэйуэзеру точно интересен поединок в UFC, но не с Конором – Макгрегор закончил»

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Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 37 минут

Похоже, реванша Флойда с Ноториусом все же не случится.

Президент UFC Дэйна Уайт подтвердил возможность поединка экс-чемпиона мира по боксу Флойда Мэйуэзера в промоушне.

«Мы с Флойдом по-прежнему находимся в диалоге, но все кружим вокруг да около. Обеим сторонам все еще интересен этот бой.

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Понимаю, что Мэйуэзер хочет реванш с Конором Макгрегором. Не знаю, в курсе ли вы, но Конор завершил карьеру. Когда я сейчас занимаюсь делами и управляю бизнесом, то совсем не думаю о Макгрегоре. Не занимаюсь организацией его поединков.

По контракту UFC с файтерами я должен устроить им по три боя в год, и если я этого не обеспечу, то плачу им деньги. Поверьте, Конор закончил», – ответил Уайт в интервью TMZ Sports.

  • В декабре 2019 года Дэйна Уайт говорил, что практически заключил сделку с Флойдом Мэйуэзером на поединок в UFC в октябре или ноябре 2020 года, но из-за пандемии коронавируса этот поединок перенесли на другую дату.
  • Бой Мэйуэзера и Конора Макгрегора в августе 2017 года собрал 4,3 миллиона платных трансляций. Это второй результат за всю историю системы pay-per-view после поединка Флойда с Мэнни Пакьяо.

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