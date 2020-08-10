Проведут 14 поединков и разыграют чемпионские пояса.

В Москве состоится турнир в память Абдулманапа Нурмагомедова – отца и тренера чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова пройдет в Москве 9 сентября. Проводить его будут две организации – Fight Nights и GFC. В главном бою вечера Даурен Ермеков будет драться с Владимиром Минеевым за два чемпионских пояса. Всего в программе значатся 14 поединков», – цитирует ТАСС Камила Гаджиева, главу компании Fight Nights Global.

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31-летний Хабиб Нурмагомедов станет почетным гостем турнира.

Абдулмнанап Нурмагомедов умер в 57 лет из-за осложнений после коронавируса.

Нурмагомедов-старший воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо и 27 чемпионов по всем видам единоборств.

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