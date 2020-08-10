Боец сфотографировался возле и поблагодарил свою команду.

Артисты из питерской команды SPB Colors нарисовали масштабное граффити с Петром Яном.

25-метровый портрет разместили в Екатеринбурге на трансформаторной подстанции на улице Шейнкмана. Работа заняла четыре дня, девять килограмм фасадной краски и 30 баллончиков различных цветов. До этого SPB Colors нарисовали похожее граффити в Санкт-Петербурге.

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«Я не ожидал, что вообще кто-то где-то будет рисовать подобные вещи. Как только нарисовали в Питере и Москве, то пошли маленькие картинки по городам. Я когда увидел первое граффити – это было очень приятно. Хотел найти ребят, сделать презент. Получилось так, что они приехали в Екатеринбург сами. Знаешь, в этом есть что-то мотивационное: прошел мимо, как-то энергетически зарядился и пошел в зал», – приводит слова Яна «Спорт-Экспресс».

Петр Ян – второй русский чемпион UFC.

12 июля боец досрочно победил бразильца Жозе Альдо.

Петр Ян дьявольски хорош. Изуродовал Алдо и стал чемпионом UFC, но дальше будет сложнее

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