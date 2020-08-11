Были и обратные случаи.

Конор Макгрегор любит две вещи: деньги и славу. Когда ирландцу не дают бой, который мог бы кратно увеличить один из показателей, он спокойно объявляет о завершении карьеры и постит виски собственного производства в соцсетях в два раза чаще обычного. Но помимо восклицаний «Да сколько уже можно?», заявления об уходе рождают слухи о возможном дебюте Макгрегора в рестлинге.

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Первый конец карьеры Конора в апреле 2016-го почти не сопровождался слухами о дебюте в WWE – лишь в ноябре того же года менеджер ирландца Одди Аттар вскользь заявил, что империя Винса Макмэна может спокойно набрать его и обсудить возможное появление Макгрегора.

В марте 2019-го ирландец снова попытался закончить карьеру и вновь изменил решение. Зато разговоры о возможном переходе Конора в WWE появлялись чуть чаще: букмекеры тут же начали принимать ставки на следующее событие в жизни Макгрегора, и бой в рестлинге считался самым реальным вариантом. В октябре прошлого года Конор впервые сам заговорил о рестлинге: «За годы у этих ребят и меня накопилось многое, что сказать друг другу», намекая на трешток в августе 2016-го с некоторыми звездами WWE.

Июнь 2020-го. За шесть дней до очередного ухода Конора зять Винса Макмэна Пол Левек (он же рестлер Трипл Эйч) взорвал медиапространство желанием провести матч Макгрегора против 74-летнего Винса. Главное условие – победитель забирает походку миллионера, которую ирландец успешно захапал себе и сделал всемирно известной. Ровно через месяц в инстаграме компании Конора TheMacLife появился пост с ирландцем и двумя чемпионскими поясами – UFC и WWE. 2 июля Макгрегор запостил это фото в сторис и оставил недвусмысленную подпись: «Макгрегор против Макмэна». Действующий чемпион WWE Дрю Макинтайр (кстати, шотландец) тут же вывалил кучу грязи на ирландца за желание подраться с 70-летним стариком. И назвал его Мактаппером (tap – сдаваться).

За четыре года стороны несколько раз обменялись любезностями и колкостями, благодаря чему приход Макгрегора в WWE видится даже логичным. Конор точно отвечает базовым критериям Винса для звезды «А-класса»: он медийный, может сделать шоу из ничего, у него есть хорошая база ударника. Да, ирландцу придется немного поработать для дебюта, но стороны давно понимают, насколько этот союз может оказаться прибыльным для всех. Для Макгрегора забег в WWE – не способ получить новую порцию славы, зато возможность знатно набить кошелек. Если в 1999-м WWE заплатили Тайсону 2 миллиона за два появления и один хук справа, то Конор за пару-тройку боев может получить отличные деньги и, при этом, не восстанавливаться несколько месяцев от тяжелых травм. Для Винса возможный приход ирландца – это хайп и привлечение зрителей со стороны MMA – кто откажется посмотреть на Конора-хила с титулом чемпиона WWE?

Но ирландец – не первый в UFC, кто может осуществить трансфер в WWE: ранее бойцы Уайта уже приходили в империю Макмэна. Хотя и рестлеры неплохо показывали себя в октагоне.

Из UFC в WWE

Кен Шэмрок

Кен Шэмрок Фото: Getty Images

Рекорд и достижения в UFC: 7-6-2, победитель «Супербоя»

Достижения в WWE: 2 второстепенных титула, звание «Короля Ринга» (1998)

Хоть Шэмрок и начинал с карьеры рестлера в японском промоушне, настоящую славу ему принес UFC. Он стоял у истоков организации и на первом же турнире схватил победу в квалификационном раунде и сделал Ройсу Грэйси в полуфинале. На шестом номерном турнире UFC «Самый опасный человек на земле» одолел Дэна Северна и стал первым чемпионом «Супербоев». На следующем же турнире Кен дрался с первым российским чемпионом UFC Олегом Тактаровым – бой завершился вничью.

Проведя последний поединок в октагоне в феврале 1996-го, Шэмрок двинулся в крупнейшую рестлинг-федерацию – WWF. Там боец не добился особого успеха, хотя изначально компания подавала его в качестве угрозы всем действующим чемпионам. В итоге Кен через три года вернулся в UFC, где трижды проиграл Тито Ортизу. В рестлинг Шэмрок также вернулся – в 2019-м 55-летний Кен стал выступать в известном американском промоушне TNA, куда заглядывал еще в нулевых. С WWE его связи оборвались – он так и не стал любимцем публики.

Ронда Роузи

Ронда Роузи и Наталья Фото: Getty Images

Рекорд и достижения в UFC: 12-2, чемпионка в женском легчайшем весе

Достижения в WWE: чемпионка WWE бренда Raw среди женщин

Ронда – лучший пример того, как успешная карьера в UFC может продолжиться в рестлинге. О заслугах Роузи в UFC много говорить не надо: в 2012-м ее объявили первой чемпионкой промоушна, она защищала титул на протяжении трех лет и имела стрик 12-0, а после кровавых поражений от Холли Холм и Аманды Нуньес завершила MMA-карьеру.

До дебюта в рестлинге Роузи не раз появлялась в WWE зрителем. В 2015-м на «Рестлмании 31» Ронда оказалась в первом ряду, и в одном из сегментов шоу Дуэйн Скала Джонсон позвал Роузи на ринг для разборки с Трипл Эйчем и Стефани Макмэн – зятем и дочерью Винса. Стеф приказала Роузи покинуть ее ринг, на что Ронда заломила ей руку и заявила, что любой ринг, на который она ступает, принадлежит ей. В 2017 году Роузи подписала контракт с империей Макмэна, а в январе 2018-го неожиданно появилась в конце одного из ивентов и стала периодически появляться на шоу от WWE в качестве исполнителя, а не приглашенной звезды.

На «Рестлмании 34» она провела первый матч и вместе с Куртом Энглом победила тех же Трипл Эйча и Стефани Макмэн. Ее дебют на ринге высоко оценили фанаты и критики, потому Ронда отправилась за титулом женской чемпионки Raw и со второй попытки в августе 2018-го завоевала его. Роузи продержала титул 231 день и проиграла его в трехстороннем матче на «Рестлмании 35». На том шоу Ронда стала участницей первого мейн-ивента главного шоу года с участием женщин. После проигрыша Роузи отправилась в декрет, и второй возможный забег в WWE пока не больше чем слух.

Шейна Бэйзлер

Шейна Бэйзлер Фото: Getty Images

Рекорд и достижения в UFC: 0-2

Достижения в WWE: двукратная чемпионка WWE бренда NXT среди женщин

Второй из «четырех всадниц» – группировки четырех девушек-бойцов, во главе которой стояла Ронда Роузи – с карьерой в обоих промоушнах повезло куда меньше. Шейна начала в MMA еще в далеком 2003-м и шла к дебюту в UFC 11 лет. К первому матчу в октагоне Уайта у Шейны уже был довольно посредственный рекорд – 15-8. Два боя в главном MMA-промоушне Бэйзлер проиграла и после этого сконцентрировалась на карьере в рестлинге.

С 2015-го Шейна набиралась опыта в независимых промоушнах с маленьким охватом и лишь спустя пару лет дебютировала в WWE на первом в истории компании турнире для женщин May Young Classic, где дошла до финала. Боссы промоушна разглядели в ней потенциал, но не решились отправить в основной ростер, как Роузи, – Бэйзлер пришлось показать себя в NXT – третьем, подготовительном бренде. Спустя девять месяцев она завоевала женское чемпионство NXT и продержала его 133 дня. Через четыре месяца вернула титул, стала первой двукратной женской чемпионкой NXT и следующие 416 дней никому не проигрывала – это шестой показатель среди дам в истории WWE. После поражения Шейна наконец дебютировала в основном ростере и снова стала доминирующей силой, но после проигрыша в апреле 2020 года боя за титул женской чемпионки Raw Бэйзлер надолго пропала с экранов – сценаристы просто не могли придумать для нее хороший сюжет. Сейчас Шейна вернулась на ТВ, но о прежних позициях ей, видимо, стоит забыть.

Джессамин Дьюк

Джессамин Дьюк Фото: Getty Images

Рекорд и достижения в UFC: 1-3

Достижения в WWE: –

Дьюк дебютировала в UFC на Ultimate Fighter и победила Пэгги Морган на финальном шоу, однако на основных ивентах проиграла все три боя. Скитания по другим промоушнам также привели к поражениям, потому в 2018-м она отправилась покорять WWE. Ее подписали вместе с Мариной Шафир – четвертой всадницей MMA – и боссы промоушна ясно давали понять, что стоит ждать боя 4-на-4 между «всадницами WWE» и «всадницами MMA». Однако из-за декрета Роузи планы изменились, а использовать Дьюк и Шафир по полной WWE, видимо, не планируют – девушки лишь помогали Бэйзлер защищать титул и один раз сразились за претенденство на пояс командных чемпионов NXT среди женщин. Дьюк и Шафир все еще остаются в компании, но до возвращения Ронды им ловить нечего.

Мэтт Риддл

Мэтт Риддл Фото: Getty Images

Рекорд и достижения в UFC: 7-3 (2)

Достижения в WWE: командный чемпион NXT

Судьба Мэтта на старте карьеры в UFC идентична истории Дьюк: тоже дебют на Ultimate Fighter, поражение в четвертьфинале и победа на заключительном шоу. Дальше, правда, Риддл двигался по промоушну Уайта куда лучше: шел со стриком 6-3 и даже забрал награду за лучший бой вечера. Юбилейная драка для Мэтта обернулась скандалом – он победил Криса Клементса, однако позже результат аннулировали из-за марихуаны, которую нашли в крови бойца. Дэйна дал еще один шанс Мэтту, и тот еще дважды победил. Вот только вторая виктория была аннулирована – Риддл вновь попался на каннабисе. Больше американец не появлялся в промоушне. Променяв успешную карьеру на баловство травой, Риддл еще немного пылил в других MMA-промоушнах и ушел в рестлинг.

Здесь Мэтт уже повторил судьбу Шейны – он четыре года выступал в независимых лигах и зарабатывал имя, благодаря чему пришел в NXT настоящей звездой. Отличительная черта Мэтта – его фраза «Bro» и выступление без обуви – так он чувствует себя комфортнее. В NXT Риддл постепенно забирался на вершину и в этом году завоевал первый титул – командное чемпионство с Питтом Данном, после чего успешно дебютировал в основном ростере. Пока никаких отстранений в WWE у Мэтта не было.

Сюда можно было бы добавить и Кейна Веласкеса, который в прошлом году дебютировал в WWE, однако он успел провести лишь один бой в компании Винса, после чего весной 2020-го попал под сокращение из-за коронакризиса.

Из WWE в UFC

Из империи Макмэна бойцы не раз уходили в MMA-промоушны, но в октагон к Уайту заглядывали лишь двое.

Брок Леснар

Брок Леснар Фото: Getty Images

Рекорд и достижения в UFC: 4-3 (1), чемпион в тяжелом весе

Достижения в WWE: 9-кратный мировой чемпион, звание «Короля ринга» (2002)

Зверь был лакомым куском как для WWE, так и для UFC, поэтому везде довольно быстро становился претендентом на главные титулы. Начал Брок с WWE, когда в 2000-м подписал первый контракт с Винсом и два года находился в подготовительном промоушне компании. Спустя пять месяцев после дебюта он стал чемпионом WWE – самым молодым в истории организации. За следующие два года Леснар еще дважды завоевывал главное золото, а на «Рестлмании XX» устроил цирк с Биллом Голдбергом – у обоих заканчивались контракты и вместо хорошего боя они показали возню великанов. Брок два года демонстрировал навыки громилы в японском промоушне, после чего двинул в UFC.

Дебют Зверя состоялся в феврале 2008-го, где он проиграл Фрэнку Миру, однако уже в ноябре того же года Леснар бился за титул и вырубил Рэнди Кутюра. Леснар два года таскал титул на плече и успешно защищал его в октагоне, однако в конце 2010-го все же проиграл Веласкесу – именно с Броком Кейн и провел единственный бой в WWE спустя девять лет. Леснар немного расстроился, через год после потери титула проиграл Алистару Овериму и окончательно покинул компанию Уайта.

Брок вернулся в WWE за деньгами и за минувшие восемь лет успел следующее: несколько раз уничтожил Джона Сину и других главных звезд компании, прервал легендарный стрик Гробовщика на «Рестлманиях» из 21 победы, шесть раз завоевал главный титул компании и просто стал грозой всего WWE. Макмэн обожает Брока, потому позволил ему разок вернуться в UFC – там он победил Марка Ханта и, как завещал Риддл, получил аннулирование результата из-за проваленного допинг-теста. Сейчас Брок появляется в WWE примерно 8-10 раз в год, постоянно участвует в драках за главное золото компании и зарабатывает около 10 миллионов баксов.

Си Эм Панк

Cи Эм Панк Фото: Getty Images

Рекорд и достижения в UFC: 0-2

Достижения в WWE: 6-кратный мировой чемпион, 2 второстепенных титула, 2-кратный обладатель кейса Money In The Bank (2008, 2009)

Си Эм Панк стал одним из лучших рестлеров WWE своего поколения. Меняя образы от стрейтэджера (противника алкоголя и наркотиков) до «лучшего в мире», он завоевывал любовь фанатов и дослужился до самого долгого тайтлрейна в WWE в новом веке – проносил пояс чемпиона 434 дня и проиграл его лишь всемогущему Скале. Идиллию испортил Винс: при всех трофеях Панка, он не видел в Бруксе звезду «А-класса» и не хотел ставить его в мейн-ивент «Рестлмании». Из-за этого Фил просто взял и покинул WWE после очередного шоу.

Панк и UFC подписали соглашение в 2014-м, и два года Панк готовился к дебюту. Однако забег в октагоне Уайта у Фила совсем не задался: поражение в первом же раунде Микки Галлу и луз от Майка Джексона два года спустя поставили крест на карьере. Сейчас он вернулся в WWE ведущим одного из ток-шоу и пока не думает над камбэком на ринг несмотря на желание фанатов.

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