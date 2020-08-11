Скорее всего, так и будет – если, конечно, не вернется Сехудо.

Саят Абдрахманов, менеджер бойца UFC Петра Яна, предположил, что следующим соперником чемпиона станет американец Алджамейн Стерлинг.

«Уже понятно, и я уверен, что следующим будет Стерлинг. По дате пока тишина, но, скорее всего, предложат снова подраться на одном из турниров в Абу-Даби», – сказал Абдрахманов в интервью для ютьюб-канала PROMMA.KZ.

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Ян стал чемпионом UFC, победив Жозе Алдо.

Статистика Петра – 15 побед и одно поражение, у Стерлинга – 19 побед и три поражения.

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