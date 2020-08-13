Можно даже с Конором, но тот пока в отпуске.

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян признался, что ему было бы интересно провести боксерский поединок.

– Тренер Джон Хатчинсон говорил, что хотел бы увидеть ваш бой в профессиональном боксе. Что после завершения карьеры в MMA у вас круто получилось бы и на боксерском ринге. Это реально?

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– Да, мне интересно было бы провести поединок по правилам бокса.

– А с кем?

– Пока не знаю.

– Может быть, с Конором Макгрегором?

– Конор в отпуске, ха-ха, – рассказал 27-летний Ян в интервью «Известиям».

Ян завоевал чемпионский пояс UFC, победив Жозе Алдо.

Объявивший о завершении карьеры Макгрегор боксировал с Флойдом Мэйуэзером и проиграл.

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