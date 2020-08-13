Петр Ян
Фото: Getty Images
Можно даже с Конором, но тот пока в отпуске.
Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян признался, что ему было бы интересно провести боксерский поединок.
– Тренер Джон Хатчинсон говорил, что хотел бы увидеть ваш бой в профессиональном боксе. Что после завершения карьеры в MMA у вас круто получилось бы и на боксерском ринге. Это реально?
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– Да, мне интересно было бы провести поединок по правилам бокса.
– А с кем?
– Пока не знаю.
– Может быть, с Конором Макгрегором?
– Конор в отпуске, ха-ха, – рассказал 27-летний Ян в интервью «Известиям».
- Ян завоевал чемпионский пояс UFC, победив Жозе Алдо.
- Объявивший о завершении карьеры Макгрегор боксировал с Флойдом Мэйуэзером и проиграл.
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