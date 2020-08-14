Смешанные боевые искусства

Уайт: «Работаем над тем, чтобы доставить Чимаева в США на турниры UFC»

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Хамзат Чимаев, UFC

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
17 минут назад

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Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что промоушн работает над американской визой для шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«Он хочет драться, и люди хотят драться с ним.

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Просто нам нужно немного поработать, чтобы доставить его в страну. Не так-то легко в нынешних условиях протащить человека в Штаты», – цитирует Уайта MMA Fighting со ссылкой на Yahoo! Sports.

  • В середине июля Чимаев провел в UFC два дебютных поединка за 10 дней и последовательно загасил Джона Филлипса и Райса Макки.
  • Он выступал на Бойцовском острове в Абу-Даби, но с августа промоушн проводит турниры в продакшн-центре UFC APEX в Лас-Вегасе.

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