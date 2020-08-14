«Конечно, переживаю. Говорить, что мне ничего не мешает, – это неправда». Хабиб – о смерти отца

Спортсмен заявил, что выпавшее ему испытание может сделать его сильнее.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, какой отпечаток на него наложила смерть отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

«Мысли разные были в голове и до сих приходят. Но сейчас у меня назначен бой, и я готовлюсь. Долгосрочных планов не строю. Посмотрим, что будет. Мне 31, в сентябре будет 32. Это не сказочный возраст, я уже не начинающий боец. Можно сказать, что я уже ветеран, 12 лет выступаю на профессиональном уровне. Даже если бы я завершил карьеру, за плечами у меня она хорошая была. Но сейчас у меня большая мотивация вернуться, драться, быть чем-то занятым. Лучше всего это получится там, где я являюсь профессионалом.

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Этот год пройдет в тренировочном режиме, это помогает отвлечься от всех новостей и событий вокруг меня. Какой совет дал бы отец? Он человек, чьи советы всегда были строгими и критичными. Сейчас сказал бы мне не отвлекаться – раз решил биться, надо готовиться, 50 на 50 не бывает. Не думаю, что здесь есть кто-то, кого обходила смерть. У кого-то всегда кто-то умирал. Я к этому отношусь с пониманием, но это тяжелая утрата. У нас были близкие отношения, он был мне отцом, другом, тренером. Всегда были вместе. Конечно, переживаю. Сосредоточиться и говорить, что мне ничего не мешает, – это неправда. Конечно мешает. Надеюсь, что это чувство выведет меня на другой уровень и сделает сильнее. Испытания либо ломают, либо закаляют. Как будет, узнаем со временем», – приводит слова Хабиба Sport24.

Титульный бой Хабиба против Джастина Гэтжи намечен на 24 октября.

3 июля 2020 года Абдулманап Магомедович Нурмагомедов скончался в Москве. Причиной смерти стали осложнения на фоне коронавируса.

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