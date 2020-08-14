Чемпион UFC поговорил с журналистами вообще обо всем.

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов дал большую пресс-конференцию в Москве, где рассказал много интересного. Ниже – наиболее яркие цитаты дагенстанского бойца.

О поражении Емельяненко от Исмаилова

Смешанные боевые искусства «Конечно, переживаю. Говорить, что мне ничего не мешает, – это неправда». Хабиб – о смерти отца 4 ЧАСОВ НАЗАД

Думаю, Мага был в порядке, он был хорошо готов, боролся. Все дело в Александре. Его возраст и его время давно ушли. Имя, конечно, осталось. И фамилия громкая для нашего региона и всего мира. Мага хорошо подготовился. Я даже спорил, что Мага выиграет доминированием.

О том, зачем высказался против рэп-концертов в Махачкале

Мне может не нравиться то, что нравится вам. У нас разное мировоззрение. Если мне что-то не нравится, и я говорю свое мнение, это не значит, что я навязываю. Есть и другие люди, которые не поддерживают рэп. Исполнители эти поют, делают свою работу. А есть те, кто не захотят их слушать. Я не сижу в кабинете, не принимаю решение по отмене каких-то мероприятий. Я как человек из этого региона высказал свое мнение, и все. Если кто-то не хочет его слушать, скажите, что я не согласен. У нас же вроде бы демократия. Она вроде как позволяет высказывать свое мнение. Я не любитель музыки. Если вы слушаете, пожалуйста, ваше дело.

Хабиб Нурмагомедов Фото: Getty Images

О диссе со стороны бойца MMA Кузнецова

Внимание уделять этому не надо, у каждого есть свое мнение. Никогда не должен препятствовать другим взглядам. Навязывать свои мысли людям я не собираюсь, но говорить свое мнение каждый имеет право, а вот оскорблять никому не дано. Но если ты оскорбляешь, у тебя должно быть достаточно мужества отвечать за это.

Есть крайность – ты можешь либо удержаться, либо упасть. Больше вероятность, что ты упадешь. У меня нет желания отвечать на оскорбления. Это излишки популярности, приходится сталкиваться с такими моментами. Смотрю иногда, что пишут про тех, кто популярнее меня, и думаю: про меня тоже такое могут писать. Главное, что есть близкие, друзья, с кем ты честен, держишь свое слово – это важнее всего. Мир круглый, одним днем мы не живем. Надо быть осторожнее в своих высказываниях.

О протестах в Белоруссии

Слежу ли за тем, что происходит в Белоруссии? Конечно слежу. Не могу понять, что там происходит. Думаю, что и все, кто здесь находится, не могут понять истинную суть происходящего. Сидеть тут и рассуждать, что там происходит, легко. Пожелаю, чтобы у них был мир, мирное небо над головой. Мир намного лучше, чем война. Думаю, уже какие-то там потери есть, кого-то сажают. Не хочу давать политическую оценку. Был пару раз в Белоруссии, люди там отзывчивые. Мне запомнился чистый большой с широкими дорогами Минск.

О Коноре Макгрегоре

Помимо спорта есть людские отношения. Я к нему ровно отношусь. Это пройденный этап. Жить прошлым и что-то в себе держать – это не обо мне. Отец не был таким и не думаю, что я далеко от него ушел. Оскорбления я не поддерживаю. Но когда твоему отцу желают здоровья, любому это нравится. У нас с ним общего только тот день, когда мы зашли в клетку.

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор Фото: Getty Images

О лучших бойцах из России помимо себя

На первое место поставлю Петра Яна. Второй – Забит. Третий – Ислам Махачев. На четвертое место ставлю Аскара Аскарова. Считаю, у этого парня очень большие шансы стать чемпионом. На пятое место поставил бы Исмаилова, я же могу другие лиги называть? Убрать его будет неправильно. Он сейчас еще мне напишет: «Ты чего меня убрал?»

Я писал ему после боя, что ему надо подраться с Шлеменко. Вот это будет интересно. Во-первых, зрители получат, что хотят. Во-вторых, они получат деньги. Шлеменко за Исмаилова нормально зарядят, и Мага из космоса тоже сумму назовет. Посоветую ему, чтобы он не брал отдых, а в декабре-январе подрался бы со Шлеменко.

О проблемах Дагестана

Думаю, проблема номер один – безработица. Не знаю статистики, но по той информации, которой я владею, мы на одних из первых мест снизу. Людей надо чем-то занять, надо дать им возможность заработать. Очень многие у меня просят деньги. В последние пару лет какие-то движухи есть – где-то садики открываются, где-то дороги улучшаются. Но есть и недостатки, их много. Когда у человека свободное время, у него голова чем забита? Когда людям нечем заняться, они в интернете сидят.

Но интернет не воспитывает людей, так быть не должно. Все силы, думаю, должны идти в Дагестане на устранение безработицы. А не на какие-то концерты там. А вы читаете где-то, что Хабиб выступил против концерта. У нас что, больше проблем нет? Как человек, который видел много стран, общался со многими людьми, считаю, что в первую очередь надо заниматься устранением безработицы.

О бое против Сен-Пьера

Бой с Сен-Пьером меня вдохновляет, это был бой мечты моего отца, но ему в следующем году уже 40 лет, пора определяться. В апреле подраться с ним было бы идеально, но Дэйна Уайт сказал мне, что после этого боя будут вести с ним переговоры. Если он согласится, бой будет. С моей стороны и со стороны UFC интерес есть.

О бое против Фергюсона

Не знаю, почему, но верю, что с Тони мы подеремся. Я бы хотел этого. Посоветовал бы ему подраться с Порье. Не знаю, кто выиграет. На мой взгляд, 51 на 49 в пользу Дастина. Но я хотел бы, чтобы Тони выиграл. И если я выиграю у Джастина Гэтжи, Фергюсон был бы в списке моих следующих соперников.

О скандале на матче «Спартак» – «Сочи»

Я вообще люблю футбол, историю футбола. Почти все смотрел и смотрю. Для меня футбол на первом месте – ни один вид спорта не сравнится. Даже близко не стоит. Это королева спорта.

Насчет эпизода, я бы пенальти не назначал. Не потому что я болельщик «Спартака» – у меня отец болел. Он знал все составы, следил, болел. И, конечно, что отцу нравилось, то и мне нравится. Конечно, «Спартак» сейчас не самые лучшие времена переживает. И первый-то эпизод был спорный, а во втором точно не назначил бы пенальти. Прошлый чемпионат только закончился, там были вопросы по судейству. А вот начался новый, и снова то же самое. Слышал, что «Спартак» хотел сняться с чемпионата. Посоветовал бы не сниматься. Чемпионат России без «Спартака» – это будет скучно, – приводит слова Нурмагомедова Sport24.

Титульный бой Хабиба против Джастина Гэтжи намечен на 24 октября.

3 июля 2020 года отец Хабиба Абдулманап Магомедович Нурмагомедов скончался в Москве. Причиной смерти стали осложнения на фоне коронавируса.

«Конечно, переживаю. Говорить, что мне ничего не мешает, – это неправда». Хабиб – о смерти отца

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