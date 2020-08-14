Валери Лореда
Фото: Instagram
Еще больше поводов для движений ягодицами.
Боец смешанного стиля в наилегчайшем весе Валери Лореда объявила о подписании многолетнего контракта с промоушном Bellator MMA.
«Рада заключить новое соглашение с Bellator. Всегда говорю, что я здесь, чтобы продемонстрировать миру, что я настоящий мастер боевых искусств и стремлюсь к чемпионскому поясу в наилегковесном дивизионе. Я рождена для этого, я прирожденный боец», – цитирует Лореду MMA Fighting со ссылкой на пресс-релиз организации.
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В инстаграме Валери порадовалась уже менее официально. Она отметила контракт с промоушном сексуальным танцем под трек WAP артисток Карди Би и Megan Thee Stallion. Американка парагвайского происхождения пробила двоечку кулаками, добавила удар ногой, затем показала пару элементов тверка, а в конце села на шпагат и еще раз сделала движения ягодицами.
«Только что подписала эксклюзивный договор на несколько лет и несколько боев, никуда не ухожу», – добавила в комментарии Валери.
- В ночь с 7 на 8 августа Лореда победила в андеркарде турнира Bellator 243 Тару Графф техническим нокаутом и взорвала интернет радостным танцем после выигрыша.
- В профессиональном октагоне 22-летняя спортсменка дерется с 2019-го и победила во всех трех поединках, в которых принимала участие.
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