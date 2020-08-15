Смешанные боевые искусства

Менеджер Хабиба назвал лучшим тяжеловесом в истории ММА не Федора Емельяненко

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Фабрисио Вердум – Федор Емельяненко, Strikeforce: Fedor vs. Werdum, 2010 год

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 8 минут

Абдель-Азиз усомнился в величии Последнего императора.

Менеджер чемпиона UFC в легковесном дивизионе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз высказал мнение о величайшем бойце смешанного стиля, когда-либо выступавшего в тяжелой весовой категории.

«Фабрисио Вердум финишировал Федора [Емельяненко], победил сабмишном [Антонио Родриго] Ногейру, взял на болевой молодого Алистара Оверима, задушил Кейна Веласкеса и досрочно вырубил Алекса Густафссона.

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И почему никто не говорит, что Вердум – лучший боец в истории?» – написал Абдель-Азиз в твиттере.

  • 43-летний Фабрисио сейчас занимает 14-е место в рейтинге тяжеловесов UFC. Бразилец владел чемпионским поясом промоушна с 2014 по 2016 гг. и уступил его после нокаута в первом раунде от Стипе Миочича.
  • В июне 2010 года Вердум нанес первое поражение в карьере Федору Емельяненко. Его треугольник на 69-й секунде на ивенте Strikeforce: Fedor vs. Werdum признали лучшим сабмишном года по версии самого промоушна, журнала FIGHT!, а также сайтов MMAFighting, Bleacher Report и Sherdog.

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