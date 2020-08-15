Менеджер Хабиба назвал лучшим тяжеловесом в истории ММА не Федора Емельяненко

43-летний Фабрисио сейчас занимает 14-е место в рейтинге тяжеловесов UFC. Бразилец владел чемпионским поясом промоушна с 2014 по 2016 гг. и уступил его после нокаута в первом раунде от Стипе Миочича.

В июне 2010 года Вердум нанес первое поражение в карьере Федору Емельяненко. Его треугольник на 69-й секунде на ивенте Strikeforce: Fedor vs. Werdum признали лучшим сабмишном года по версии самого промоушна, журнала FIGHT!, а также сайтов MMAFighting, Bleacher Report и Sherdog.