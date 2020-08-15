Нас ждет эпичнейшая схватка на турнире UFC 252.

Дэниел Кормье в ночь с 15 на 16 августа проведет, возможно, свой последний бой в карьере. На турнире UFC 252 тяжеловес Кормье подерется со Стипе Миочичем и поставит точку в их давнем противостоянии.

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На счету 41-летнего Кормье 25 боев в профессиональном MMA. Дэниел одержал 22 победы и потерпел всего два поражения, результат еще одного поединка был аннулирован. Восемь из 22 побед достались Кормье благодаря нокаутам.

37-летний Миочич провел 22 поединка, одержал 19 побед и потерпел три поражения. 15 боев Стипе выиграл нокаутом.

Eurosport Фото: Getty Images

Личные встречи

Дэниел и Стипе бились уже два раза – в прошлом и позапрошлом годах. В 2018-м победу уже в первом раунде одержал Кормье, в 2019-м сильнее оказался Миочич – он загасил соперника в четвертом раунде. Теперь противостояние окончательно оформится в эпичную трилогию.

Что говорят букмекеры

Они практически не видят разницы между бойцами – у них почти равные шансы на успех. На Миочича дают коэффициент 1.94, на Кормье он чуть-чуть пониже – 1.92. Но разница столь незначительна, что мы понимаем: перед нами развернется бой двух титанов, а кто победит – настоящая загадка.

Где смотреть

Турнир UFC 252 можно будет посмотреть на видеосервисе UFC Fight Pass, на мультимедийной платформе Wink и на телеканале UFC ТВ. Ориентировочное начало боя Миочича и Кормье – 07:00 (мск) 16 августа.

Прогноз от Колби

Скандально известный боец UFC Колби Ковингтон считает, что победа останется за Кормье:

Испытываю большое уважение к Кормье. У него получилась легендарная карьера. Пару лет назад я посвятил ему пост в инстаграме и назвал его по-настоящему величайшим в истории. Он действительно является таковым. Многие соревнуются за звание величайшего в истории, но эти парни использовали стероиды. Так что давайте говорить о настоящих чемпионах, и Кормье именно такой. Стипе тоже отличный парень. Работает пожарным. Очень нравится, что он делает для своего города. Что касается прогноза, обоим парням желаю всего наилучшего. Сложно выбрать победителя. И Стипе, и Даниэль – хороши. Если нужно назвать победителя, выберу Кормье.

Этот бой Кормье – последний?

Вроде как да, но вроде как нет. Сперва все были уверены, что Дэниел выяснит отношения с Миочичем и после этого окончательно уйдет из большого спорта. Однако теперь президент UFC Дэйна Уайт утверждает обратное – говорит, что мы обязательно увидим Кормье в октагоне и на последующих турнирах промоушена.

«Нет, это не последний бой Кормье. Это не так. Естественно все сводится к тому, как он отобьется со Стипе в субботу вечером. Если он одержит эффектную победу, это не будет его последним выступлением. И я также уверен, что, если он проиграет, то скажет: «Я не могу просто так уйти после такого».

Вы же меня знаете, когда парни начинают говорить о пенсии, я всецело на их стороне – я думаю, что так и должно быть. Миочич тоже, как говорят, собирается на покой после этого боя, но в этот раз я не считаю, что кто-то из них должен это сделать. Они одни из сильнейших в мире, и в них еще остался запал. Но посмотрим. Посмотрим, как пройдет субботний матч», – заявил Дэйна.

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