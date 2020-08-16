Смешанные боевые искусства

Миочич прикончил Кормье в их третьем поединке и сохранил титул в тяжелом весе

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Стипе Миочич

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 33 минут

Спарринг-партнер Хабиба выстоял до конца, но проиграл.

Американский боец хорватского происхождения Стипе Миочич сохранил титул в тяжелом весе, победив соотечественника Дэниела Кормье на UFC 252.

Бой продлился все пять раундов, судьи единогласно отдали победу 37-летнему Миочичу, который доминировал по ходу поединка. У Кормье заплыл левый глаз, в перерыве он пожаловался, что перестал видеть.

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Кормье вот-вот проведет, возможно, последний бой в карьере. Его соперником вновь станет Миочич

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  • Это был третий бой Миочича и Кормье – до этого они обменялись победами.
  • Кормье потерпел третье поражение в карьере.
  • Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в США тренируется в одном зале с Кормье.

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