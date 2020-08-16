Стипе Миочич
Фото: Getty Images
Спарринг-партнер Хабиба выстоял до конца, но проиграл.
Американский боец хорватского происхождения Стипе Миочич сохранил титул в тяжелом весе, победив соотечественника Дэниела Кормье на UFC 252.
Бой продлился все пять раундов, судьи единогласно отдали победу 37-летнему Миочичу, который доминировал по ходу поединка. У Кормье заплыл левый глаз, в перерыве он пожаловался, что перестал видеть.
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- Это был третий бой Миочича и Кормье – до этого они обменялись победами.
- Кормье потерпел третье поражение в карьере.
- Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в США тренируется в одном зале с Кормье.
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