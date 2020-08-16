Спарринг-партнер Хабиба выстоял до конца, но проиграл.

Американский боец хорватского происхождения Стипе Миочич сохранил титул в тяжелом весе, победив соотечественника Дэниела Кормье на UFC 252.

Бой продлился все пять раундов, судьи единогласно отдали победу 37-летнему Миочичу, который доминировал по ходу поединка. У Кормье заплыл левый глаз, в перерыве он пожаловался, что перестал видеть.

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Это был третий бой Миочича и Кормье – до этого они обменялись победами.

Кормье потерпел третье поражение в карьере.

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в США тренируется в одном зале с Кормье.

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