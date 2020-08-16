Ждем острых комментариев от Петра.

Эквадорский боец UFC в легчайшем весе Марлон Вера нокаутировал американца Шона О'Мэлли, идущего на серии из 12 побед подряд.

В первом раунде 25-летний О'Мэлли подвернул ногу и стал чувствовать себя менее уверенно. Ближе к перерыву эквадорец пошел в атаку, двинул сопернику в челюсть и добивал уже на канвасе. Рефери остановил бой и присудил Вере нокаут. О'Мэлли долго лежал без сил.

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