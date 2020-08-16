Смешанные боевые искусства

Розенструйк уронил Дос Сантоса одним ударом и брутально избил его – рефери присудил нокаут

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Жаирзиньо Розенструйк – Жуниор дос Сантос

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 минут назад

Третье подряд поражение бразильского тяжеловеса.

Суринамский тяжеловес Жаирзиньо Розенструйк нанес третье подряд поражение бразильскому сопернику Жуниору дос Сантосу. Бой состоялся в рамках турнира UFC 252, который прошел в Лас-Вегасе.

Нокаут случился во втором раунде на четвертой минуте поединка. Дос Сантос пропустил удар, а Розенструйк принялся жестко и брутально добивать его. Рефери остановил поединок.

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