Третье подряд поражение бразильского тяжеловеса.

Суринамский тяжеловес Жаирзиньо Розенструйк нанес третье подряд поражение бразильскому сопернику Жуниору дос Сантосу. Бой состоялся в рамках турнира UFC 252, который прошел в Лас-Вегасе.

Нокаут случился во втором раунде на четвертой минуте поединка. Дос Сантос пропустил удар, а Розенструйк принялся жестко и брутально добивать его. Рефери остановил поединок.

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