Друг Хабиба Нурмагомедова поступил вопреки словам Дэйны Уайта.

Дэниел Кормье объявил о завершении карьеры после поражения от тяжеловеса Стипе Миочича на UFC 252, хотя накануне боя глава промоушна Дэйна Уайт говорил, что, скорее всего, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях не уйдет на покой.

«Стипе проделал хорошую работу и доставил мне проблемы – я ничего не вижу левым глазом. Ничего не вижу. Удивился, что он так много времени держал меня в клинче. Но все-таки проиграть в двух боях трилогии – отстой.

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Как я и говорил, это мой последний бой. Хороший бой. Это был отличный путь, но это был мой последний поединок за титул чемпиона мира», – сказал 41-летний Кормье после боя.

Кормье выстоял против Миочича все пять раундов, судьи отдали победу сопернику единогласным решением.

Это был их третий поединок: в первом победил Дэниел, Стипе взял два оставшихся.

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в США тренируется в одном зале с Кормье.

Миочич прикончил Кормье в их третьем поединке и сохранил титул в тяжелом весе

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