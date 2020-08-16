Смешанные боевые искусства

Экс-чемпион UFC Кормье все же объявил о завершении карьеры после боя с Миочичем

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Дэниел Кормье

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 8 минут

Друг Хабиба Нурмагомедова поступил вопреки словам Дэйны Уайта.

Дэниел Кормье объявил о завершении карьеры после поражения от тяжеловеса Стипе Миочича на UFC 252, хотя накануне боя глава промоушна Дэйна Уайт говорил, что, скорее всего, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях не уйдет на покой.

«Стипе проделал хорошую работу и доставил мне проблемы – я ничего не вижу левым глазом. Ничего не вижу. Удивился, что он так много времени держал меня в клинче. Но все-таки проиграть в двух боях трилогии – отстой.

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Как я и говорил, это мой последний бой. Хороший бой. Это был отличный путь, но это был мой последний поединок за титул чемпиона мира», – сказал 41-летний Кормье после боя.

  • Кормье выстоял против Миочича все пять раундов, судьи отдали победу сопернику единогласным решением.
  • Это был их третий поединок: в первом победил Дэниел, Стипе взял два оставшихся.
  • Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в США тренируется в одном зале с Кормье.

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