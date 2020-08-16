Боец сказал теплые слова в адрес смелого парня.

Российский боец смешанных единоборств провел боксерский спарринг с мальчиком-подростоком и похвалил парня за характер.

«Когда я тренируюсь на улице, кто-то сфотографироваться подойдет, кто-то посмотреть. Но маленький джигит Ансар подошел с предложением побоксировать. Я согласился, но было одно условие – двигаемся до тех пор, пока я не скажу «стоп». Работали минут 20. Ансар устал, но работал до конца. Это я называю мужчинский характер», – написал 34-летний Исмаилов.

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В последнем бою Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко.

Статистика бойца – 17 побед, 2 поражения и одна ничья.

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